متحدث العاصمة الإدارية: لن يكون هناك وزارات في القاهرة بنهاية 2020

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك إشادات دولية كثيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منوها بأنهم آملين أن يتغير وجه القاهرة بالانتهاء من العاصمة الإدارية ونقل الوزارات إليها، معقبا: "بنهاية 2020 لن يكون هناك وزارات في القاهرة".





وأشار "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة له أهداف كثيرة، والأفضل أن الدولة "مدفعتش فيها فلوس"، منوها بأن الحي الحكومي به 36 مبنى منهم 34 مبنى خاص بالوزارات.