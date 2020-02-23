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تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:22 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 556 حالة، عقب تسجيل 123 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والوفيات إلى 4 أشخاص.

                         

واكتشفت كوريا الجنوبية 123 حالة جديدة من بينها 93 حالة بمدينة دايجو و20 حالة أخرى بمحافظة جيونجسانجبك والباقون في مناطق مختلفة بجميع أنحاء البلاد.

 

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفاة أربعة أشخاص، وشفاء 18 شخصا بعد علاجهم.

 

وكانت السلطات الصينية بإقليم هوبي، قد أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس  في الإقليم إلى 2346 شخصا، وذلك عقب تسجيل 96 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والمصابين إلى 64 ألف و084 حالة، وشفاء نحو 15 ألف و299 حالة منذ اكتشاف هذا المرض القاتل، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

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