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مهاجم برشلونة يرفض غسل ملابسه بعد حضن ميسي

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:04 ص
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ميسي
ميسي
وكالات
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حظى المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت بأسبوع رائع لل  بعد انضمامه لبرشلونةوالمشاركة مع الفريق لأول مرة خلال مواجهة إيبار كبديل للفرنسي أنطوان جريزمان، وخلّف اللاعب انطباعاً جيداً خلال الدقائق التي شهدت مشاركته الأولى مع البرسا.

قال اللاعب في تصريحات نشرتها صحيفة إل موندو ديبورتيفو: "كان أمراً استثنائياً، حلم أصبح حقيقة، شعرت ببعض القلق ولكن كان لدي الرغبة، سعيد للغاية بسبب الانتصار، الجماهير استقبلتني بشكل جيد، وأشعر بالفخر لكوني لاعباً بالفريق".

وأضاف: "ميسي هنأني، ويبدو أنه شخص رائع ويريدني أن أكون متأقلماً مع الفريق، مرر لي بعض الكرات عندما كنت انطلق نحو مرمى الخصم".

وتابع برايثوايت مازحاً: "لن أغسل ملابسي بعدما عانقني ميسي".
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