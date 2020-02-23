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حسن شاكوش: أعد جمهوري بالابتعاد عن الإسفاف في أغنياتي المقبلة

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:23 ص
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بوابة الفجر
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قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه يحضر للكثير من الأغنيات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات صحفية: "أعد جمهوري بالكثير من المفاجآت بعد النجاح الكبير وبعد كل هذه الثقة، وسأحاول بقدر المستطاع أن أطور من نفسي وأقدم لون الغناء بطريقة أفضل، وأن أحرص على الابتعاد عن الإسفاف".

يذكر أن نقيبب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، أصدر قرارًا بوقف التعامل مع "مطربي المهرجانات" وهو ما مثل صدمة لهؤلاء.
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الكلمات المفتاحية

مهرجانات مطرب شاكوش الفجر الفني

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