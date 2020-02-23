حسن شاكوش: أعد جمهوري بالابتعاد عن الإسفاف في أغنياتي المقبلة





قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه يحضر للكثير من الأغنيات خلال الفترة المقبلة.





وأضاف في تصريحات صحفية: "أعد جمهوري بالكثير من المفاجآت بعد النجاح الكبير وبعد كل هذه الثقة، وسأحاول بقدر المستطاع أن أطور من نفسي وأقدم لون الغناء بطريقة أفضل، وأن أحرص على الابتعاد عن الإسفاف".



