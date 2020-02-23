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مقاطعة هوبي الصينية تسجل 630 حالة إصابة بفيروس كورونا

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:21 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت لجنة الصحة بالمقاطعة، اليوم الاحد، إن 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ظهرت في مقاطعة هوبي بوسط الصين يوم الأحد مرتفعة من 366 حالة جديدة في اليوم السابق، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في هوبي إلى 64.084 حالة. وقد وصل عدد القتلى في هوبى من 2346 حتى نهاية يوم السبت، بزيادة 96 عن اليوم السابق.

كما أبلغت كوريا الجنوبية عن 123 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس الجديد، ووفاة رابعة بسبب الفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 556، حسبما ذكرت المراكز الكورية للأمراض والوقاية منها (KCDC) اليوم الأحد.

وُجد ان أكثر من نصف الحالات الإضافية على صلة بكنيسة شنشيونجي ليسوع في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد ان ثبتت اصابة امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا تُعرف باسم "المريض 31"، والتي حضرت الخدمات في الكنيسة، بالفيروس. لم يكن لدى المرأة سجل حديث من السفر إلى الخارج.

كانت الحالات السابقة في كوريا الجنوبية مرتبطة بالصين، ولكن اصبح مركز الإصابات الجديد في دايجو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة، ومستشفى في تشيونغدو، وهي مقاطعة بها حوالي 43000 شخص.

استجابةً للارتفاع الحاد في عدد الحالات، صنفت المراكز الكورية للأمراض والوقاية منها كلا من مدينة دايجو ومقاطعة تشونغدو كـ "مناطق رعاية خاصة" يوم الجمعة.

منذ ظهور الفيروس أول مرة في 20 يناير، توفي أربعة بسبب الفيروس في كوريا الجنوبية. وكان المريض الرابع الذي توفي يوم الأحد رجلًا يبلغ من العمر 57 عامًا وكان في مستشفى تشونغدو، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

نشأ الفيروس الجديد في الصين وانتشر إلى أكثر من عشرين دولة. سجلت الصين 76936 حالة و2442 حالة وفاة، وفقا للبيانات حتى يوم السبت.
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مقاطعه هوبي مقاطعة هوبي الصينية تسجل 630 حالة إصابة فيروس كورورنا

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