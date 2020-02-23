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مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:21 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
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لقي شخصين مصرعهما، بينما أصيب 10 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين 4 سيارات بطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي المار على مركز بنى مزار، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين. 

على الفور انتقلت قوات الأمن و7 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، إذ تين أن معظم مصابي الحادث من محافظتي سوهاج والجيزة، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى الشيخ فضل التكاملي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي على المسافرين.
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