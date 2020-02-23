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استرداد 800 فدان في العاشر من رمضان بـ2.5 مليار جنيه

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:16 ص
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محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك توجيه شديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها، موضحًا أنهم في شهر فبراير قاموا بالموجة الـ15 لاسترداد الدولة بالمحافظة.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم استرداد 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه تم التعدي عليهم في العاشر من رمضان، منوها بأنه مازال هناك أراضي متعدي عليها، ولكنها حالات قديمة.

وأوضح، أن تلك الحالات قدم أصحابها طلبات تقنين أوضاعهم، وجاري فحصها، ومن ينطبق عليها الشروط سيتم تقنينها، ومن لا ينطبق عليها الشروط سيتم استردادها.

وعن المشروعات بالمحافظة، كشف أن قيمة المشروعات التي تم تنفيذها منذ 2014 حتى الآن وتم الانتهاء منها تخطت 25 مليار جنيه، في مختلف المجالات، منوها بأنه يحرص على القيام بجولات تفقدية للاطمئنان على الوضع في المدارس والمخابز والمستشفيات والطرق.
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الكلمات المفتاحية

محافظ الشرقية بوابة الفجر الفجر العاشر من رمضان الشرقية أراضي الدولة

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