الصين تسجل 648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبلغت الصين، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات المؤكدة الجديدة لفيروس كورونا، لكن عدد الإصابات الجديدة والوفيات خارج مركز التفشي بمقاطعة هوبى الوسطى استمر في الانخفاض، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



وقالت اللجنة الوطنية للصحة، إن عدد الحالات الجديدة ارتفع على مستوى البلاد إلى 648 حالة يوم السبت من 397 في اليوم السابق. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين إلى 76936 حالة.



بلغ عدد الحالات الجديدة خارج هوبي 18 حالة، وهي الأدنى منذ أن بدأت اللجنة نشر بيانات على مستوى البلاد منذ شهر. كما ارتفع عدد القتلى على مستوى البلاد بنسبة 97 إلى 2442، ولكن وقعت وفاة واحدة جديدة كانت خارج هوبى.



من بين 96 حالة وفاة في هوبى، كان هناك 82 في العاصمة الإقليمية، ووهان، التي تم إغلاقها لعدة أسابيع في محاولة لمنع انتشار الفيروس.



ارتفع عدد الحالات الجديدة في هوبى يوم السبت إلى 630 حالة، مما عكس خمسة أيام متتالية من الانخفاضات، مدفوعة بارتفاع في حالات جديدة في ووهان.

