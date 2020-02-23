Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصين تسجل 648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
أبلغت الصين، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات المؤكدة الجديدة لفيروس كورونا، لكن عدد الإصابات الجديدة والوفيات خارج مركز التفشي بمقاطعة هوبى الوسطى استمر في الانخفاض، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، إن عدد الحالات الجديدة ارتفع على مستوى البلاد إلى 648 حالة يوم السبت من 397 في اليوم السابق. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين إلى 76936 حالة.

بلغ عدد الحالات الجديدة خارج هوبي 18 حالة، وهي الأدنى منذ أن بدأت اللجنة نشر بيانات على مستوى البلاد منذ شهر. كما ارتفع عدد القتلى على مستوى البلاد بنسبة 97 إلى 2442، ولكن وقعت وفاة واحدة جديدة كانت خارج هوبى.

من بين 96 حالة وفاة في هوبى، كان هناك 82 في العاصمة الإقليمية، ووهان، التي تم إغلاقها لعدة أسابيع في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

ارتفع عدد الحالات الجديدة في هوبى يوم السبت إلى 630 حالة، مما عكس خمسة أيام متتالية من الانخفاضات، مدفوعة بارتفاع في حالات جديدة في ووهان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقاطعه هوبي فيروس كورورنا الصين

أخبار تهمك

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

المباريات التى يغيب عنها لاعبي الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 7 ساعات

إكرامي يهاجم كهربا بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إيقافه 8 مباريات.. تعرف على حجم العقوبات لمواقف مشابهة لـ"شيكابالا" في أوروبا

منذ أقل من ساعة

لهذا السبب .. فايلر متمسك بلعب مباراة القمة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أمطار غزيرة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يهاجم التحكيم بعد الهزيمة من ليفانتي

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يفجر مفاجآت صادمة بشأن تعامد الشمس على وجه أبو سمبل

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضحايا "كورونا".. 41 حالة وفاة بالصين وإصابة أكثر من 1300 حول العالم

تايلاند تؤكد إصابة 6 حالات أخرى بفيروس كورونا

ألمانيا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

كازاخستان تؤجل إجلاء 83 مواطنًا من ووهان الصينية

مقاطعة هوبى الصينية تسجل 116 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تايلاند تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:58 ص

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

07:48 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أمطار غزيرة

07:41 ص

المباريات التى يغيب عنها لاعبي الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

05:22 ص

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

01:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status