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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد واتفورد

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:04 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 22 / 2 / 2020، أبرزها مباراتي مانشستر يونايتد ضد واتفورد، وأرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ27"

 

مانشستر يونايتد ضد واتفورد، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

أرسنال ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ25"

 

أتلتيكو مدريد ضد فياريال، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ25"

 

جنوى ضد لاتسيو، تقام المباراة في تمام 1:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و3:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

 

روما ضد ليتشي، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ26"

 

باريس سان جيرمان ضد بوردو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ16"

 

حمام الأنف ضد الترجي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية.

 

الصفاقسي ضد شبيبة القيروان، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية.

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