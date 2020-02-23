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عمرو موسى: تركيا أخطر كثيرا من إيران

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:04 ص
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عمرو موسى
عمرو موسى
هدى عبدالرازق
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كشف عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء أفريقيا ووزير الخارجية الأسبق، أنه التقى بالرئيس التركي أردوغان منذ 5 سنوات، مضيفا: "أردوغان قالي عايز أسمع منك، كان في حضور أكثر من شخصية، ولما جه ميعاد طيارتي، وقولتله لازم أمشي عشان ميعاد الطيارة.. عطل الطيارة حتى ينتهي من الكلام معي".

وأشار "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لولا صلة تركيا بالاتحاد الأوروبي ما كانت استطاعت تحقيق هذه القفزة، والنهضة، منوها بأنه غير راضي عن سياسات أردوغان، وقال له شخصيا هذا.

وأضاف، أن تركيا أخطر كثيرا من إيران، والتواجد التركي يجب دراسته، حيث أن تركيا تعمل بين القوتين روسيا وأمريكا بذكاء شديد.
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الكلمات المفتاحية

عمرو موسى تركيا بوابة الفجر الفجر أردوغان

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