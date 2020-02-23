ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بوروسيا دورتموند على فيردر بريمن

عاد نادي بوروسيا دورتموند الألماني من ملعب "فيسير شتاديون" بفوز ثمين قوامه هدفين دون رد على فيردر بريمين صاحب الأرض والجمهور، في الجولة 23 من الدوري الألماني.

وسجل هدفي دورتموند، المدافع الفرنسي دان أكسيل زاجادو، والمهاجم النرويجي الفذ إيرلنج براوت هالاند.

وفي إفتتاح الجولة يوم الجمعة الماضي، تغلب بايرن ميونخ المتصدر بصعوية على ضيفه بادربورن بنتيجة 3/2 في ملعب أليانز أرينا، حيث سجل أهداف الفريق البافاري سيرجي جنابري وروبيرت ليفاندوفيسكي هدفين، بينما سجل سفين ميتشيل ودينيس سيربني هدفي بادربورن.

وتعادل بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لهدف على ملعبه "بوروسيا بارك" أمام ضيفه هوفنهايم، حيث سجل لمونشنجلادباخ ماتياس جينتر، وتعادل لوكاس ريبيرو لهوفنهايم.

وفاز فورتونا دوسلدورف خارج قواعده بهدفين نظيفين على فرايبورج، سجلهما أندري هوفمان وإيريك تومي، في المباراة التي إحتضنها ملعب "شفارزفالد شتاديون".

وعلى الملعب الأوليمبي ببرلين، تلقى صاحب الأرض فريق هيرتا برلين خسارة مذلة بخماسية دون مقابل أمام فريق كولن، سجلها جون كوردوبا هدفين، وفلوريان نايز هدفين، ومارك أوت هدفاً واحداً.

وذاق شالكة من نفس الكأس الذي تجرعه هيرتا برلين، حين سقط بخماسية دون رد على أرضية ميدانه "فيلتنس أرينا" أمام لايبزج، الذي سجل خماسيته تيمو فيرنر ومارسيل سابيتزر وإيميل فورسبيرج ومارسيل هالستنبيرج وأنخلينيو.

وتستأنف مباريات الجولة اليوم الأحد بمواجهتين، حيث يستضيف باير ليفركوزن فريق أوجسبورج على ملعب "باي أرينا"، بينما يحل ماينز ضيفاً على ملعب "فولكسفاجن أرينا" لمواجهة فولفسبورج.

ترتيب الدوري الألماني

وفي ضوء تلك النتائج، يصبح ترتيب البوندزليجا على النحو التالي.

1- بايرن ميونخ 49 نقطة.

2- لايبزج 48 نقطة.

3- بوروسيا دورتموند 45 نقطة.

4- بوروسيا مونشنجلادباخ 43 نقطة.

5- باير ليفركوزن 40 نقطة.

6- شالكة 36 نقطة.

7- هوفنهايم 34 نقطة.

8- فرايبورج 33 نقطة.

9- فولفسبورج 31 نقطة.

10- إنتراخت فرانكفورت 28 نقطة.

11- أوجسبورج 27 نقطة.

12- يونيون برلين 26 نقطة.

13- كولن 26 نقطة.

14- هيرتا برلين 26 نقطة.

15- ماينز 22 نقطة.

16- فورتونا دوسلدورف 20 نقطة.

17- فيردر بريمن 17 نقطة.

18- بادربورن 16 نقطة.