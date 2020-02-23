"حب بيغير ملامح" للنجمة لطيفة تقترب من نصف مليون مشاهدة (فيديو)

حققت أغنية "حب بيغير ملامح" للنجمة لطيفة والتي طرحتها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب، قبل يومين نجاحًا.





حصدت الأغنية حتى الآن أكثر من 436,493 مشاهدة، فيما تتضاعف نسب مشاهداتها بشكل سريع.





وعلق أحد الجمهور على الأغنية قائلًا: "لطيفة بتأدي الأغنية بإحساس عالي"، فيما علق آخر" "الغنوة دي سابقة في تاريخ الغناء العربي".





كلمات الأغنية

"هادئ ومتهور غيور واثق في نفسه، بيحبني اد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبي الىي مدوخني منين ما اروح".



