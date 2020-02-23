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تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:58 ص
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زيدان
زيدان
أحمد عصام
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علق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على هزيمة فريقه المفاجأة على يد فريق ليفانتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.

وقال زيدان في تصريحات صحفية : "إنه أمر محبط للغاية لقد خسرنا 5 نقاط في ظرف أسبوع واحد، ‏والأسبوع المقبل سنلعب على كل شيء وسنحاول أن نكون في أفضل حال لمواجهة مبارياتنا".

وأضاف : "‏لقد انقلب الحال من طلب الفوز إلى محاولة التعادل، ووصلوا لمرمانا مرة واحدة وسجلوا هدفهم الذي قادهم لتحقيق الفوز أنه أمر مخيب الآمال".

وتابع : "نشعر بضيق شديد بعد هذة الهزيمة، ولكن علينا الاستعداد لأن لدينا مباراة مهمة جدا بعد 4 أيام أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن ريال مدريد فقد صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعد هذة الهزيمة لصالح منافسه التقليدي فريق برشلونة الذي فاز على فريق إيبار بخماسية نظيفة.

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