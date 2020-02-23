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الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أمطار غزيرة

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:41 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 23 فبراير 2020، حيث يسود طقس باردًا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هناك فرصًا لتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية تكون خفيفة لمتوسطة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة في السويس الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة في نخل الصغرى 03 والعظمى 19

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في طابا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 02 والعظمى 15

درجات الحرارة في الطور الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة في قنا الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 07 والعظمى 22

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 22
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الكلمات المفتاحية

شبورة درجات الحرارة الطقس الأرصاد أمطار

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