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بعد إيقافه 8 مباريات.. تعرف على حجم العقوبات لمواقف مشابهة لـ"شيكابالا" في أوروبا

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:36 ص
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الزمالك
الزمالك
حسن شحاته
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اتفقت المواقف واختلفت العقوبات، حيث قررت لجنة الانضباط فرض عدد من العقوبات على فريقي الأهلي والزمالك، جاء من بينهما معاقبات محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفارس الأبيض بالإيقاف لمدة 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك بعد قيامه بسلوك غير رياضي من خلال إشارات جنسية أمام جماهير الأهلي، وهو نفس الأمر الذي صدر من كريستيانو رونالدو ودييجو سيميوني في دوري أبطال أوروبا.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" في التقرير التالي، حجم العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي على رونالدو وسيميوني، بعد سلوكهم غير الرياضي.

 

دييجو سيميوني

 

في عام 2019، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، توقيع غرامة قيمتها 20 ألف يورو على الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد احتفاله المثير للجدل  من خلال إشارات جنسية أمام الجماهير ضد نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد الهدف الأول لصالح السيدة العجوز في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

 

لجنة الانضباط استجابت لدفاع نادي أتلتيكو مدريد عن مدربه، وقررت عدم توقيع أي عقوبة بالإيقاف عن المبارايات على سيميوني، ويعد أكثر ما ساعد سيميوني بشدة في تلك الواقعة، هو أنها لم تكن موجودة في تقرير حكم المباراة، الألماني فيليكس تسفاير، ولم تذكر كذلك في تقرير مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي تواجد في المباراة، إلا أن المحقق الخاص من الاتحاد الأوروبي، والذي يهتم بذكر التفاصيل التي يغفل عنها تقرير الحكم، وتكون قد عرضت تلفزيونيًا قد ذكرها.

 

كريستيانو رونالدو

 

وفي مباراة الإياب، التي جمعت بينهما على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، معقل "البيانكونيري"، أنتهت المباراة بريمونتادا تاريخية من اليوفي، الأمر الذي دفع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز للاحتفال بنفس طريقة سيميوني.

 

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تغريم كريستيانو مبلغ 20 ألف يورو، ولكنه لم يتعرض للإيقاف عن أي مباراة.

 

عقوبات لجنة الإنظباط على الأهلي والزمالك

 

قررت لجنة الإنضباط إيقاف محمود  كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

 

وإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف زميله عبد الله جمعة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف ثنائي الأهلي  ياسر إبراهيم وأجايي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم الناديين 100 ألف جنيه لكل نادي.

 

كما قررت اللجنة منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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