قررت لجنة الانضباط فرض عدد من العقوبات على فريقي الأهلي والزمالك، جاء من بينهما معاقبات 3 لاعبين من المارد الأحمر وهم محمود عبد المنعم كهربا، وجونيور أجايى، وياسر إبراهيم، و3 لاعبين من الفارس الأبيض وهم محمود عبد الرازق شيكابالا، وإمام عاشور، وعبدالله جمعه.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" في التقرير التالي، بالأرقام.. من تأثر بعقوبات لجنة الأنظباط الأهلي أم الزمالك؟

لاعبي الأهلي

محمود كهربا

شارك كهربا، الجناح الأيسر للنادي الأهلي في 15 مباراة بجميع البطولات مع المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، بواقع 368 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف، وقام بصناعة 3 آخرين، وحصل على بطاقتين صفراء، وبطاقة حمراء.

ياسر إبراهيم

لم يشارك ياسر إبراهيم، مدافع لنادي الأهلي سوى في 8 مباريات مع المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي في مختلف البطولات، بواقع 639 دقيقة، لم سجل خلالهم أي هدف نظرا لتواجده في مركز الدفاع، كما أنه لم يحصل على أي أنذار.

جونيور أجايى

شارك أجايى، الجناح الأيسر للنادي الأهلي في 22 مباراة بجميع البطولات مع المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، بواقع 1760 دقيقة، سجل خلالهم 7 أهداف، وقام بصناعة 3 آخرين، وحصل على بطاقتين صفراء.

لاعبي الزمالك

إمام عاشور

لم يشارك إمام عاشور، الجناح الأيسر لنادي الزمالك سوى في 4 مباريات مع الفارس الأبيض منذ بداية الموسم الحالي، بواقع 158 دقيقة، فشل خلالهم في هز شباك المنافسين بأي هدف.

عبدالله جمعه

شارك عبدالله جمعه، الظهير الأيسر لنادي الزمالك في 15 مباراة بجميع البطولات مع الفارس الأبيض منذ بداية الموسم الحالي، بواقع 1104 دقيقة، لم يسجل خلالهم أي هدف نظرًا للعبه في مركز دفاعي، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

شيكابالا

شارك شيكابالا، الجناح الأيمن لنادي الزمالك في 9 مباريات بجميع البطولات مع الفارس الأبيض منذ بداية الموسم الحالي، بواقع 385 دقيقة، لم يسجل خلالهم سوى هدف وحيد في بطولة الدوري المصري.

عقوبات لجنة الإنظباط على الأهلي والزمالك

قررت لجنة الإنضباط إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف زميله عبد الله جمعة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف ثنائي الأهلي ياسر إبراهيم وأجايي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم الناديين 100 ألف جنيه لكل نادي.

كما قررت اللجنة منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.