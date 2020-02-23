ماذا قدم مدرب اتحاد جدة في أول مباراة له؟

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بشكل مميز وقوي في لقاء الكلاسيكو السعودي أمام الهلال والذي أقيم مساء أمس السبت.

ووقف الـ var حائلًا بين فابيو كاريلي مدرب الاتحاد وتحقيق الفوز الأول له مع الفريق في أولى مهامه بعد توليه مهمة تدريب العميد.

إذ تمكن رومارينهو من تسجيل هدف التقدم لفريق الاتحاد في الدقيقة 80 ولكن الحكم رجع إلى var الذي قضى بإلغاء الهدف بداعي التسلل، ليحصل لاعبو الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 90+3 ويهدرها ادواردو ثم يتابعها ليسكنها الشباك ويعلن عن خسارة الاتحاد بهدف دون رد.

وقد دخل مدرب الاتحاد في أولى مهامه بتشكيل مكون من :

جورهي، سعود عبدالحميد، برونو اوفيني، حمدان الشمراني، منصور الحربي، كريم الأحمدي، خالد السميري، عبدالاله المالكي، عبدالرحمن العبود، رومارينهو، ويلفريد بوني

ووصل فريق الاتحاد إلى الخسارة رقم 10 له في الدوري هذا الموسم، والثانية على التوالي، ليتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.