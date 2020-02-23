لهذا السبب .. فايلر متمسك بلعب مباراة القمة

ذكرت مصادر صحفية مقربة من النادي الأهلي، أن المدير الفني السويسري للفريق الأول بالنادي رينيه فايلر متمسك بخوض لقاء القمة مع الزمالك يوم الإثنين المقبل، ويرفض فكرة تأجيل اللقاء.

ويعد السبب الرئيسي في مخيلة فايلر، أن السويسري يرغب في الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق في الوقت الحالي، من أجل الإستعداد للمواجهة الأهم ضد صن داونز بطل جنوب أفريقيا، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولا يريد فايلر تكرار خطأ تأجيل الدوري قبل مواجهة النجم الساحلي الأولى في إفتتاح

دور المجموعات، والتي تسببت في إنخفاض مستوى معظم لاعبي الأهلي، بعد أن كان الفريق في أفضل أحواله البدنية والفنية.

ويريد فايلر منح الفرصة لبعض اللاعبين خلال المباراة، في ظل الأنباء المتواردة حول إمكانية خوض الزمالك للمباراة ببعض عناصر الصف الثاني.

ويستضيف الأهلي فريق صن داونز يوم 29 فبراير المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلتقى الزمالك مساء الإثنين المقبل، في مواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، فيما يمتلك الزمالك 31 نقطة، يحتل بها المركز الثالث.