Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في دوري أبطال أوروبا

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:05 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
Advertisements

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني إلى الهزيمة أمس السبت على يد نظيره نادي ليفانتي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء القادم ٢٦ فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD".

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا

وستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي ريال مدريد ونظيره نادي مانشستر سيتي يوم ١٧ مارس القادم على ملعب الاتحاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

راموس يهاجم التحكيم بعد الهزيمة من ليفانتي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

المباريات التى يغيب عنها لاعبي الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 17 ساعة

المباريات التى يغيب عنها شيكابالا وعبدالله جمعة بعد الإيقاف

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

إكرامي يهاجم كهربا بسبب السوبر المصري

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ حوالي 14 ساعة

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر ONLINE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

قرعة دوري أبطال أوروبا.. التاريخ الأسود يطارد مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

قرعة دوري الأبطال.. تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الأندية الإنجليزية

ريال مدريد مع مانشستر سيتي.. تاريخ أبيض لزيدان ضد جوارديولا

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

المباريات التى يغيب عنها لاعبي الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

05:22 ص

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

11:40 م

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

04:09 ص

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

01:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status