توقيع عقوبة مالية كبيرة على الإسماعيلي بسبب إبراهيم حسن

تكبد النادي الإسماعيلي اليوم غرامة مالية كبيرة لمصلحة فريق النجوم الذي ينشط في دوري القسم الثاني، متعلقة بإنتقال لاعب الإسماعيلي السابق إبراهيم حسن للزمالك مطلع الموسم الماضي.

وقضت المحكمة الرياضية، في قرارها الصادر صباح اليوم، بأحقية فريق النجوم بالحصول على مبلغ 20 مليون جنيه من نادي الإسماعيلي.

وذكرت المحكمة الرياضية في حيثيات الحكم، أن الإسماعيلي لم يلتزم بشروط العقد الثلاثي الموقع بين اللاعب والإسماعيلي ونادي النجوم، وقام ببيع اللاعب للزمالك، رغم أنه كان معاراً لفريق النجوم.

وتقدم رئيس نادي النجوم محمد الطويلة بشكوى رسمية في مارس من العام الماضي 2019 بسبب إنتهاك الإسماعيلي لشرط التعاقد الثلاثي، وطعن في قرار لجنة شؤون اللاعبين بأحقية اللاعب في الإنضمام للزمالك.

وقضت المحكمة بأحقية النجوم في الحصول على مبلغ 2.5 مليون جنيه، بالإضافة لمبلغ 500 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النجوم.

كانت لجنة شؤون اللاعبين قد قررت أحقية النجوم بالحصول على مبلغ 12 مليون جنيه، إلا أن الطعن تضمن حصول النجوم على مبلغ أكبر من ذلك، وهو ما يقارب 20 مليون جنيه.

يذكر أن إبراهيم حسن إنضم لنادي بيراميدز مطلع الموسم الجاري قادماً من نادي الزمالك.