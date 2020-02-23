رونالدو vs إيموبيلي .. الثنائي الذهبي في الميزان

يواصل الثنائي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وتشيرو إيموبيلي نجم فريق لاتسيو، تقديمهما آداءاً بارزاً هذا الموسم رفقة فريقيهما، في بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

ويشهد الدوري الإيطالي منافسة حامية الوطيس هذا الموسم، بين الثلاثي يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان، للحصول على لقب الإسكوديتو.

وأنجز يوفنتوس بالأمس مهمته بنجاح من ملعب "باولو مادزا" بالتغلب على سبال بنتيجة 2/ في الجولة 25، ليعزز صدارته للدوري الإيطالي.

وينتظر لاتسيو مهمة محفوفة بالمخاطر في ملعب "لويجي فيراريس" بمواجهة المتعثر جنوي، بينما يسواجه إنتر ميلان جار جنوى وغريمه سامبدوريا بملعب سان سيرو في ختام مواجهات الجولة.

ويتقدم الآن يوفنتوس برصيد 60 نقطة، مقابل 56 نقطة لنسور العاصمة في المركز الثاني، و54 نقطة للنيرادزوري قبل مواجهتيهما مع قطبي مدينة جنوى اليوم الأحد 23 فبراير

صراع رونالدو وإيموبيلي

وإنعكس الصراع بين يوفنتوس ولاتسيو على القمة، للصراع بين نجمي الفريقين، تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على زعامة هدافي الدوري.

وسجل رونالدو هدفاً من هدفي فريقه ضد سبال بالأمس، في مباراته رقم 1000 في مسيرته كلاعب محترف مع الأندية التي مثلها، بالإضافة لمنتخب البرتغال.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف للهدف 21، مقابل 26 هدف للدولي الإيطالي، والذي يتصدر جدول هدافي الكالتشيو بجدارة.

وخاض الدون 21 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفاً وصنع هدفين، بمجموع دقائق لعب بلغت 1855 دقيقة، ليصل إلى معدل مساهمته بهدف كل 88 دقيقة.

على الجانب الآخر، لعب تشيرو إيموبيلي 24 مباراة في الدوري الإيطالي مع لاتسيو، سجل خلالها 26 هدفاً ومرر 6 تمريرات حاسمة، بمجموع دقائق لعب 2012 دقيقة، بمعدل مساهمته بهدف كل 77 دقيقة.