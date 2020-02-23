بدايتها كانت مع حسين فهمي وفيلم "ليه خلتني أحبك".. محطات في حياة "حلا شيحة"





يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنانة حلا أحمد شيحة، التي ولدت في الإسكندرية، وتنتمي لعائلة من داخل الوسط الفني فوالدها الفنان التشكيلي "أحمد شيحة" وشقيقتها الفنانة "هنا شيحة".





شاركت في أول عمل لها بالمجال الفني في مسلسل "كلمات" مع الفنان "حسين فهمي" ثم قدمت العديد من الأعمال واستطاعت أن تكسب قلوب الملايين.

"الفجر الفني"









ويعرض إليكمبعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها..1- ولدت في 23 فبراير عام 1979م.2- تبلغ الـ41 عامًا من عمرها.3- شاركت في أول عمل فني لها مع الفنان "حسين فهمي" في مسلسل "كلمات".4- قدمت العديد من الأعمال الفنية منها السلم والثعبان، عريس من جهة أمنية، أريد خلعا، سحر العيون، تايه في أمريكا، كامل الأوصاف، ليه خلتني أحبك، غاوي حب، زلزال.5- تزوجت من المطرب والفنان المصري "هاني عادل" ولكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة من زواجهما.6- تزوجت من "يوسف هرسن" صاحب الجنسية الكندية.7- بدأت في عام 2014 العمل كداعية إسلامية وقدمت دروسا بلا مقابل مادي.8- قامت بخلع الحجاب عام 2018، بعد ارتداءه وظهورها به في فيلم "كامل الأوصاف" مع الفنان الراحل "عامر منيب".9- أنجبت بنتان هما "هنا"، "خديجة".