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كيف أثبت مدرب الهلال السعودي نجاحه؟

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:57 ص
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
أمل الحلفاوي
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جاء الروماني رزافان لوشيسكو جاء إلى الأراضي السعودية لتدريب الهلال في يوليو الماضي 2019، وأثبت نجاحه بنسبة كبيرة حتى الآن.

حقق مع الفريق دوري أبطال آسيا 2019، وحصد المركز الرابع في كأس العالم للأندية، ويحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، ويمتلك أقوى خط هجوم في الدوري.

قاد الفريق منذ ولايته في 36 مباراة، فاز في 25 منهم وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل 94 ودخل مرماه 48.

نجاح في الكلاسيكو وفشل في الديربي

ظهر بشكل مميز في مباريات الكلاسيكو السعودي، إذ خاض حتى الآن 7 مباريات كلاسيكو بنسبة نجاح كبيرة، وعلى النقيض في الديربي الذي خسره.

الكلاسيكو أمام الأهلي

1- فاز برباعية مقابل هدفين في أول كلاسيكو أمام الأهلي

2- خسر الثاني بهدف دون رد

3- فاز في الثالث بثلاثية مقابل هدف

الكلاسيكو أمام الاتحاد

1- تعادل سلبيًا في أول لقاء له

2- فاز في الثاني بثلاثية مقابل هدف

3- وفاز في الثالث أيضًا بثلاثية مقابل هدف

4- وفي الأخير فاز بهدف دون رد

ديربي الرياض

ولكنه خسر ديربي الرياض أمام النصر بثنائية مقابل هدف.

واستطاع أن يعبر بالفريق إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم، فيما فاز في أول لقائين له في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020 في طريقه للمحافظة على اللقب.

جدير بالذكر أن المدرب الروماني استطاع أن يسطر إسمه ذهبًا في سماء الكرة السعودية، بعد أن حصد لقب دوري أبطال آسيا 2019، والغائب عن الكرة السعودية، منذ 14 عام، إذ أنه آخر تتويج كان من نصيب الاتحاد في عام 2005، تحت قيادة المدرب الروماني أنغيل يوردانيسكو.

فضلًا عن أنه أعاد لقب دوري أبطال آسيا إلى خزائن الهلال مرة أخرى بعد أن غاب 19 عام، إذ أنه كان آخر تتويج عام 2000.

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