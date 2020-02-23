Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:53 ص
Advertisements
إصاة هازاراد
إصاة هازاراد
حسام مجدي
Advertisements

أثار البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني حالة من القلق والتوتر داخل النادي بسبب الإصابة التي تعرض لها.

إصابة هازارد خلال مباراة ريال مدريد

وقد تعرض هازارد إلى إصابة قوية خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي الجارية الآن في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ولم يستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا في الدقيقة 65.

حجم إصابة هازارد وفترة غيابه عن الملاعب

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية فإن هازارد تعرض إلى إصابة في الكاحل وهي نفس الإصابة التي كان قد تعرض لها من فترة مع نادي ريال مدريد وغاب على أثرها لمدة 3 أشهر.

وبحسب الفحوصات الأولية التي خضع لها إيدين هازارد فمن المتوقع أن يغيب بسبب هذه الإصابة لمدة 3 أسابيع قادمة.

حالة هازارد في غرفة الملابس

وأكدت برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني أن في غرفة ملابس ريال مدريد هناك تشاؤم حول إصابة هازارد حيث ان اللاعب لم يقم بنقل شعور جيد حول حالته إلى زملائه .

تعليق زيدان على إصابة هازارد

وتحدث زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد عن إصابة هازارد عقب المباراة قائلا: "هازارد؟ ينتابني شعور سئ، لا يبدو أنه بخير، لقد تعرض إلى الإصابة في نفس موضع إصابته القديمة".

وأضاف زيدان: "سنقوم بإجراء المزيد من الفحوصات غدا على موضع إصابة إيدين وسنرى النتائج".

المباريات المتوقع أن يغيب عنها هازارد

وبالتالي سيغيب هازارد عن مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا بالاضافه إلى مباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة يوم 3 مارس القادم.

موعد مباراة نادي ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هازارد نيمار ملخص ريال مدريد مباريات اليوم مباراة كورة زين دين زيدان ريال مدريد اليوم ريال مدريد رونالدو دوري ابطال اوروبا برشلونة اهداف الدوري الاسباني اصابة هازارد اليوم اصابة هازارد اخبار كرة القدم اخبار ريال مدريد إدين هازارد أخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ ساعة و 22 دقيقة

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 6 ساعات

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته

منذ 38 دقيقة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 7-2-2019.. زيدان يحدد مدرب الريال الجديد

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم: باريس سان جيرمان يصدم الملكي بسبب مبابي

نجم باريس سان جيرمان يعتذر لهازارد بسبب الإصابة

صدمة قوية في ريال مدريد بسبب ثنائي الفريق

عاجل.. صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بسبب نجم الفريق

ريال مدريد يستعيد هازارد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

11:40 م

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

11:28 م

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

04:09 ص

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

01:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status