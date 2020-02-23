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موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم ضد واتفورد والتشكيل المتوقع

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:45 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاستضافة فريق واتفورد، مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد، لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 38 نقطة، فيما يقبع واتفورد بالمركز التاسع عشر برصيد 24 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ النرويجي آولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو – هاري ماجوير – ايريك بايلي – آرون وان بيساكا

في الوسط: نيمانيا ماتيتش – فريد – دانيل جيمس – ماسون جرينوود – برونو فيرنانديز

في الهجوم: انتوني مارسيال

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