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أحد أطراف "التلاعب بالبورصة": لم أتوقع البراءة

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:46 ص
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ياسر الملواني
ياسر الملواني
مروة عبدالعزيز
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كشف ياسر الملواني نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، وأحد المبرئين من قضية التلاعب في البورصة، تفاصيل وكواليس القضية.

وأضاف الملواني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"الحكاية" الذي يعرض على فضائية "أم بي سي مصر": "لم أكن التوقع البراءة في القضية، وكنت سايبها على الله احنا احتكمنا، ولم يكن لدين أسهم في البنك، وهذا عكس المنطق فلم يكن لنا مصلحة مع البنك، إحنا في الأخر موظفين بنقوم بعملنا في إدارة المؤسسة المالية الكبيرة سغلها استقبال استثمارات للبلد، ولم يكن لدينا مكسب في هذا الموضوع أو غيره".

وتابع: "القانون تدوال اسمنا في البورصة باسمنا وباسم أهالينا طالما في هذا الشغل، والدكتور محمد أبوشقة أول من أبلغني بالحكم" لافتا إلى أنه لم يتم التحفظ على أموالهم ولم يكونوا ضمن قضايا غسيل الأموال.
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علاء مبارك جمال مبارك تفاصيل جديدة التلاعب في البورصة أحد المبرئين

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