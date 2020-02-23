ميسي يخطط للإطاحة برئيس نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية صادرة اليوم، أن رئيس نادي برشلونة الإسباني جوزيب ماريا بارتوميو يواجه العديد من المشاكل داخل برشلونة، والتي قد تؤدي للإطاحة به من منصبه في المستقبل القريب.

ويقود نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفريق الراغب في الإطاحة ببارتوميو، والذي يرى الجميع أنه المتسبب الأول في الأزمات التي ضربت النادي الكتالوني خلال الفترة الماضية.

ويعول لاعبي وجماهير برشلونة على ميسي لإزاحة بارتوميو، لما له من تأثير كبير وصوت مسموع داخل جدران النادي الكتالوني.

ودخل ميسي في الآونة الأخيرة في أزمة مستعرة مع الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، وصلت إلى حد تبادل التصريحات بينهما في وسائل الإعلام، في أعقاب رحيل المدير الفني السابق للفريق إرنستو فالفيردي.

وكشف التقارير عن قيام بارتوميو بالتعاقد مع إحدى الشركات، والتي تقوم بتسخير بعض الحسابات على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تقوم بتلميع صورة إدارة برشلونة، ومهاجمة بعض نجوم الفريق.

وأثار هذا الأمر إستياء ميسي، والذي يحمل بارتوميو مسئولية أزمات الفريق، وفشله الذريع في سوق الإنتقالات الصيفي والشتوي الماضيين.

وتشير التقارير الواردة من برشلونة، لإقتراب إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة في برشلونة، قد تنهي حقبة بارتوميو على رأس الإدارة الكتالونية.