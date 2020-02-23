Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسي يخطط للإطاحة برئيس نادي برشلونة

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:39 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
عبد القادرعرابي
Advertisements

أشارت تقارير صحفية إسبانية صادرة اليوم، أن رئيس نادي برشلونة الإسباني جوزيب ماريا بارتوميو يواجه العديد من المشاكل داخل برشلونة، والتي قد تؤدي للإطاحة به من منصبه في المستقبل القريب.

ويقود نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفريق الراغب في الإطاحة ببارتوميو، والذي يرى الجميع أنه المتسبب الأول في الأزمات التي ضربت النادي الكتالوني خلال الفترة الماضية.

ويعول لاعبي وجماهير برشلونة على ميسي لإزاحة بارتوميو، لما له من تأثير كبير وصوت مسموع داخل جدران النادي الكتالوني.

ودخل ميسي في الآونة الأخيرة في أزمة مستعرة مع الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، وصلت إلى حد تبادل التصريحات بينهما في وسائل الإعلام، في أعقاب رحيل المدير الفني السابق للفريق إرنستو فالفيردي.

وكشف التقارير عن قيام بارتوميو بالتعاقد مع إحدى الشركات، والتي تقوم بتسخير بعض الحسابات على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تقوم بتلميع صورة إدارة برشلونة، ومهاجمة بعض نجوم الفريق.

وأثار هذا الأمر إستياء ميسي، والذي يحمل بارتوميو مسئولية أزمات الفريق، وفشله الذريع في سوق الإنتقالات الصيفي والشتوي الماضيين.

وتشير التقارير الواردة من برشلونة، لإقتراب إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة في برشلونة، قد تنهي حقبة بارتوميو على رأس الإدارة الكتالونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس هدف ميسي نيمار ميمي ميسي ميسى ميسب مهارات ليونيل ميسي ليونيل ليفربول كريستيانو رونالدو كريستيانو عصام الشوالي سواريز ريال مدريد دي يونغ تير شتيغن برشلونة اليوم برشلونة

أخبار تهمك

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته

منذ 38 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ حوالي 7 ساعات

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ميسي ينقلب على بارتوميو بسبب نيمار

ميسي يفتح النار على رئيس برشلونة بسبب نيمار

أخبار برشلونة اليوم: مجزرة تطول 4 لاعبين بأمر فالفيردي .. وبارتوميو يصدم الجماهير بشأن رحيل ميسي ويحدد موعد ضم نيمار

طرد أبيدال.. اجتماع عاجل في برشلونة

أول قرار من رئيس برشلونة للرد على غضب ميسي

هل انتهت الأزمة حقًا؟.. نتائج اجتماع رئيس برشلونة بسبب أزمة أبيدال وميسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

11:40 م

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

11:28 م

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

04:09 ص

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

01:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status