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إكرامي يهاجم كهربا بسبب السوبر المصري

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:34 ص
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شريف اكرامي
شريف اكرامي
ريهام عبد المحسن
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شن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي هجوماً حاداً على زميله في الفريق محمود عبد المنعم كهربا بسبب اشتباكه مع نجوم الزمالك عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات وخسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وأفادت تقارير صحفية بأن إكرامي تحدث مع كهربا بصفته قائد الأهلي وكشف عن عدم رضاه عن تصرفاته في حين برر كهربا سلوكه بأنه جاء بسبب إساءة نجوم الزمالك لجهور الأهلي.

وكشفت التقارير الصحفية أن أحمد فتحي دافع عن كهربا أمام إكرامي مؤكدا صحة موقفه وضرورة الرد بعد استفزاز عدد من نجوم الزمالك لجماهير القلعة الحمراء.

وذكرت التقارير الصحفية أن إكرامي أكد أن هذه التصرفات لا تعبر عن أخلاقيات القلعة الحمراء.

وكان محمود كهربا قد دخل في مشادة مع نجوم الزمالك عقب نهاية المباراة وهو ما كلف نجم الأهلي البطاقة الحمراء وعدم استكمال المباراة.

ويكثف الأهلي استعدادته لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في المباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري المصري.

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