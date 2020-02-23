حسن شاكوش: هذا سر نجاح "بنت الجيران"





قال مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إن له أغان مشهورة جدًا مثل أشكرك وأوعدك.. ونجحت أيضا بقوة وقت طرحها، لكن الناس عرفته أكثر ببنت الجيران.





وأوضح في تصريحات صحفية أنه يعتقد أن سر نجاح هذه الأغنية تحديدا هو أنها تعبر عن حالة عامة وأكيدة مر بها معظم شباب العالم في مرحلة من حياتهم، فمن منا لم يقع في حب بنت الجيران.





يذكر أن نقيبب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، أصدر قرارًا بوقف التعامل مع "مطربي المهرجانات" وهو ما مثل صدمة لهؤلاء.







