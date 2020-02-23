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ريال مدريد يخطط لضم صفقة جديدة

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:30 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يسعى باستمرار للتعاقد مع المواهب الشابة الأفضل في العالم مثلما ضم مؤخرًا كلا من رينير خيسوس ورودريجو وفينيسيوس جونيور.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كشافي ريال مدريد تواجدوا في مباراة نابولي وبريشيا في الدوري الإيطالي لمراقبة فابيان رويز نجم نابولي والمنتخب الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فابيان تألق في المباراة وسجل هدف الفوز لنابولي في المباراة التي انتهت بفوز البارتينوبي بهدفين مقابل هدف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فابيان رويز رفض تجديد عقده مع نابولي الذي ينتهي في صيف عام 2023، حيث يرغب النجم الإسباني في إدراج شرط جزائي يتراوح ما بين 80 إلى 90 مليون يورو بينما يرغب نابولي في شرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالإضافة إلى ريال مدريد فإن هناك أندية أخرى مهتمة بضم النجم الإسباني الدولي أبرزهم برشلونة ويوفنتوس.

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