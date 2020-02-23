كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

اليوم الأحد،



وذكرت السلطات الكورية أن العديد من الحالات الجديدة مرتبطة بمستشفى واحد وجماعة دينية معينة، بالقرب من مدينة دايغو جنوب شرقي البلاد.



وفي بيان لها، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه من بين 229 حالة جديدة، فإن 95 منها مرتبطة بمستشفى داينام في مدينة تشيونغدو، لافتة إلى أن هناك الآن 114 حالة مؤكدة في المستشفى، من بينهم 9 موظفين و102 مريض.



أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن كوريا الجنوبية أعلنتتسجيل إصابة 123 شخصًا جديدًا بفيروس كورونا.