اليوم.. "الأعلى للإعلام" يناقش شكاوى ضد منتحلي صفة الصحفيين

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري، حيث تناقش الشكاوى التي وردت إليها.





وقال "شوقي"، إن اللجنة تناقش في اجتماعها اليوم، عددًا من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون ضد منتخلي صفة الصحفي والإعلامي، ويقومون بالنصب على المواطنين وخداع المسؤولين، ويعترفون بذلك على صفحاتهم الشخصية مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن اللجنة ستخرج بتوصياتها، والتي قد تتضمن التقدم ببلاغات للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بأسماء منتحلي الصفة.



