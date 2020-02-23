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ارتفاع وفيات كورونا في الصين لـ2442 حالة

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، إلى 2442 حالة على الأقل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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وفيات كورونا مقاطعه هوبي حالات الوفاة الصين

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