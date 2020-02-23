قضايا غريبة واجهت جهاز حماية المستهلك (فيديو)



وقال "عبدالمعطي"، خلال لقاءه ببرنامج" من مصر" الذي يعرض على فضائية "cbc" أمس السبت: "إن جميع القضايا مهمة، وهناك رصدًا لجميع الأماكن التي بها ممارسات سلبية، أو مصانع تحت بير السلم، التي تنتج الأشياء وخاصة التي قد تؤدي بحياة الناس، ففي بني سويف تم ضبط وكر لإعادة إنتاج زيوت السيارات عن طريق إضافة بودرة تغير شكلها وطبيعتها".



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك : " المصنع يعيد تعبئتها في جراكن شركات معروفة، وضبطنا 3 أطنان معدة للاستخدام في السوق، وتوصلنا لذلك عن طريق معلومات تصل إلينا من المواطنين، فالرقابة الاجتماعية توازي الرقابة المؤسسية".

كشف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أغرب القضايا التي واجهت الجهاز في الآونة الأخيرة.