جوارديولا يكشف عن مستقبله مع مانشستر سيتي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن مستقبله مع النادي الإنجليزي وأكد أنه سيجتمع برئيس النادي عقب نهاية الموسم.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت:"صفقات الصيف المقبل ستكون على شاكلة الموسم الأول لي مع المان سيتي؟ لا أعتقد ذلك لأنه الآن من الصعب تغيير اللاعبين، هذا الأمر بات مكلفًا للغاية وليس سهلًا".

وأضاف:"يجب أن يتمتع النادي بالاستمرارية، أفهم تمامًا الموقف الحالي للنادي وأننا في حاجة للانتظار ومعرفة وضع الاستئناف حول مخالفة قانون اللعب المالي النظيف".

وتابع:"علينا أن ننتظر، سنلعب الأشهر الثلاثة المقبلة وعندما ينتهي الموسم سنرى مع النادي ما هو الوضع وسنقرر الأفضل ليس فقط من أجل العام المقبل ولكن للعامين المقبلين أو لثلاث أو أربع سنوات".

وعن قرار الحرمان من المشاركة في دوري الأبطال لمدة موسمين، علق جوارديولا قائلاً:"أعتقد أن النادي يعمل كما لو أن شيئًا لم يتغير وعلى اللاعبين تقديم الأفضل كما فعلوا في المواسم التي كنت خلالها هنا".

وأردف قائلا:"ما نزال نخطط لدوري أبطال أوروبا، نعتقد أننا سنكون هناك في الموسم المقبل، يتعين علينا القيام بعملنا واللعب مثل المواسم الأخيرة وسنرى ما يحدث".

وعن الاستمرار مع السيتيزنز، قال جوارديولا مازحًا:"سأبقى هنا بسبب الطقس، استمراري يعود إلى السعادة، أبحث عن سعادتي وهذا هو الشيء الوحيد الذي أبحث عنه والكل يبحث عن ذلك ليكون سعيدًا بما يفعل".

واستطرد قائلا: "أعمل مع لاعبين استثنائيين ولدي شعور بأنهم يعتقدون في أسلوبي بنسبة 100% وأعرف كيف أنه ليس سهلًا العمل معنا ومعي ولكنني سعيد".

وواصل:"عندما أترك مكانًا ما فهذا لأنني أشعر بأنني سأصبح أكثر سعادة في مكان آخر لكنني أشعر أنني في نادٍ لديه ملاك رائعون وتجمعنا علاقة جيدة لذلك أعتقد أنه لن يكون هناك مشكلة في فهم أفكارنا، إذا قررنا البقاء لثلاث سنوات أخرى أو التوقف عند نهاية العقد الحالي".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا:"سأتحدث مع خلدون الرئيس في نهاية الموسم الحالي أو في منتصف الموسم المقبل وسنرى ما سيحدث".