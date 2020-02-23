أول رد فعل من فايلر على اعتذار بادجي

شهدت الساعات القليلة الماضية قيام الاعب السنغالي أليو بادجي بالاعتذار للمدرب السويسري رنيه فايلر والجهاز الفني للأهلي ولاعبيه، بعد إهداره ركلة الجزاء في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتي فاز بها الأخير.

رد فعل جهاز الأهلي على إعتذار بادجي

وحرص الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر بدعم المهاجم السنغالي أليو بادجي معنويا ،مؤكدين له أن لعبة كرة القدم جماعية وأنه لا يتحمل سبب خسارة الأحمر للقب المحلي أمام الزمالك.

وفي سياق متصل طلب السويسري رنيه فايلر من مهاجمه السنغالي ، عدم الوقوف عند ركلة الجزاء المهدرة، والتركيز مع الفريق فى الفترة الصعبة المقبلة بدورى أبطال إفريقيا وكذلك الدوري المصري الممتاز.

خسارة الأهلي لقب السوبر المصري

وكان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قد خسر لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للأحمر وذلك خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "محمد بن زايد" بدولة الإمارات.