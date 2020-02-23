Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف تتواصل مع جهاز حماية المستهلك؟ (فيديو)

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:14 ص
Advertisements
اللواء راضي عبدالمعطي
اللواء راضي عبدالمعطي
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن آليات التواصل مع الجهاز معروفة وموجودة، من خلال الرقم 1985 أو من خلال خدمة "المواطن رقيب عبر "واتس أب" 01281661880 على مدار اليوم.

وطالب عبدالمعطي خلال لقاءه ببرنامج" من مصر" الذي يعرض على فضائية "cbc" السبت، المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي ممارسة سلبية، تضر بالسوق أو المستهلك، فقد يكون المتخاذل هو أحد المتضررين.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: على المواطن ألا يتردد لحظة في الإبلاغ عن أي سلبية بالأسواق، لأنه بذلك يؤدي دور للوطن، ولدينا فريق يمتلك إرادة وقدرة على تلقي شكاوي المواطنين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شكاوي المواطنين حماية المستهلك الفجر الخط الساخن

أخبار تهمك

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته

منذ ساعتين و 37 دقيقة

إكرامي يهاجم كهربا بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 17 ساعة

المباريات التى يغيب عنها شيكابالا وعبدالله جمعة بعد الإيقاف

منذ ساعتين و 23 دقيقة

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

راموس يهاجم التحكيم بعد الهزيمة من ليفانتي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

المباريات التى يغيب عنها لاعبي الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس حماية المستهلك: الإعلانات المضللة مُجرمة قانونا

رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه نصيحة مهمة للمواطنين (فيديو)

"حماية المستهلك" يحذر من مراكز الصيانة الوهمية

حماية المستهلك يطلق مبادرة جديدة بمناسبة شهر رمضان

"حماية المستهلك" يحتفل بـ 30 يونيو بنشر سيارات الضبطية القضائية

حماية المستهلك: سياراتنا منتشرة بمحطات الوقود للتأكد من انضباط الأسعار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

المباريات التى يغيب عنها لاعبي الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

05:22 ص

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

11:40 م

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

04:09 ص

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

01:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status