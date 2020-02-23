كيف تتواصل مع جهاز حماية المستهلك؟ (فيديو)

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن آليات التواصل مع الجهاز معروفة وموجودة، من خلال الرقم 1985 أو من خلال خدمة "المواطن رقيب عبر "واتس أب" 01281661880 على مدار اليوم.



وطالب عبدالمعطي خلال لقاءه ببرنامج" من مصر" الذي يعرض على فضائية "cbc" السبت، المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي ممارسة سلبية، تضر بالسوق أو المستهلك، فقد يكون المتخاذل هو أحد المتضررين.



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: على المواطن ألا يتردد لحظة في الإبلاغ عن أي سلبية بالأسواق، لأنه بذلك يؤدي دور للوطن، ولدينا فريق يمتلك إرادة وقدرة على تلقي شكاوي المواطنين".

