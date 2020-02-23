تعرف على عقوبة شيكابالا وعبدالله جمعة بعد أحداث السوبر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف عبدالله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك، عقب ما حدث من أشتباكات ومناوشات خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقررت اللجنة إيقاف عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك 3 مباريات مع غرامة 50 الف جنيه.

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات وغرامة 100 الف جنيه، وكل من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك لنهاية الموسم وغرامة 100 الف جنيه.

كما قررت اللجنة إيقاف جونيور أجاي وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 الف جنيه.