إجراء جديد من "حماية المستهلك" لضبط الأسواق (فيديو)



وأضاف عبدالمعطي خلال لقاءه ببرنامج" من مصر" الذي يعرض على فضائية "cbc" أمس السبت، أن جميع الفروع ستكون مزودة بالعنصر البشري وسيارات الضبطية القضائية، وفي 30 يونيو المقبل ستكتمل جميع المحافظات، وهذا هو توجه الدولة".



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "نحن نعمل على حماية المستهلك وصون حقوقه، كما نص الدستور والقانون وبرنامج الحكومة حث على إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة التفاعل مع شكاوي المواطنين، وإجراءات ضبط الأسواق"، لافتا إلى أن وزير التموين يؤكد دائما على التعاون بين الأجهزة.



قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم افتتاح فروع للجهاز بجميع المحافظات، لافتا إلى أنه خلال الشهر المقبل سوف يصل عدد الفروع إلى 20 فرعًا.