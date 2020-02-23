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إجراء جديد من "حماية المستهلك" لضبط الأسواق (فيديو)

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:32 ص
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اللواء راضي عبد المعطي
اللواء راضي عبد المعطي
مروة عبدالعزيز
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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم افتتاح فروع للجهاز بجميع المحافظات، لافتا إلى أنه خلال الشهر المقبل سوف يصل عدد الفروع إلى 20 فرعًا.

وأضاف عبدالمعطي خلال لقاءه ببرنامج" من مصر" الذي يعرض على فضائية "cbc" أمس السبت، أن جميع الفروع ستكون مزودة بالعنصر البشري وسيارات الضبطية القضائية، وفي 30 يونيو المقبل ستكتمل جميع المحافظات، وهذا هو توجه الدولة".

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "نحن نعمل على حماية المستهلك وصون حقوقه، كما نص الدستور والقانون وبرنامج الحكومة حث على إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة التفاعل مع شكاوي المواطنين، وإجراءات ضبط الأسواق"، لافتا إلى أن وزير التموين يؤكد دائما على التعاون بين الأجهزة.
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الكلمات المفتاحية

حماية المستهلك الضبطية القضائية إجراء جديد

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