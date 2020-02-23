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مستشفى تتعاون مع "مجدي يعقوب".. وتأتي ضمن التأمين الصحي

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:04 ص
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مستشفى النصر
مستشفى النصر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن جاهزية واستعداد مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، لاستقبال الحالات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك بالتعاون مع معهد القلب القومي وأكبر الاستشاريين في تخصص القلب، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة.

وتضم مستشفى النصر التخصصي عدة أقسام تنوه عنها "الفجر"، خلال السطور القادمة:
_ أقسام الطب النووي.
_ الأشعة التشخيصية.
_ العلاج الإشعاعي.
_ قسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال.
_ جراحة قلب كبار وأطفال.
_ أورام الأطفال.
_ جراحة أورام الأطفال.
_ رعاية الأطفال، وحديثي الولادة، ورعاية للكبار.
_ جراحة العظام، وجراحة أطفال.
_ تخدير
_ معامل للتحاليل الطبية.
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الكلمات المفتاحية

مستشفى مجدي يعقوب التأمين الصحي

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