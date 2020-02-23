Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي المقبلة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوربا والقنوات الناقلة لها

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:01 ص
Advertisements
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
Advertisements

يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الأوروبية يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 لمتابعة مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيت في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

* موعد المباراة والقناة الناقلة:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحًاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بث مباشر، حيث حيث تقابل الفريقان في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2015/2016 ونجح ريال مدريد في التأهل للمباراة النهائية، حيث فاز على ملعبه في مباراة العودة بهدف نظيف في حين خيم التعادل السلبي على مباراة الذهاب بين الفريقين.

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية في صيف 2017 وتمكن مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

خط الهجوم : إيسكو - إبراهيم دياز - كريم بنزيما

- أما مانشستر سيتي فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : إيديرسون

خط الدفاع : ووالكر - اوتامندى - فيرناندينيو - ميندي

خط الوسط : هيرنانديز - دي بروين - جوندوجان

خط الهجوم : رياض محرز - سيرجيو أجويرو - بيرناردو سيلفا

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في العاشرة مساءًًًً في يوم الأربعاء المقبل عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوربا ملخص مدريد محرز مباراة مانشستر يونايتد مانشستر سيتي وريال مدريد مانشستر سيتي اليوم مانشستر سيتي عقوبة السيتي ريال مدريد ومانشستر سيتي ريال مدريد اليوم ريال مدريد رياض محرز رونالدو دوري أبطال أوروبا جوارديولا برشلونة الوالح الريال

أخبار تهمك

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

منذ حوالي 4 ساعات

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 14 ساعة

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتى أمام أتلانتا بدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل مع باريس سان جيرمان

موعد مباراة ريال مدريد اليوم السبت| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني real madrid vs sevilla live

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر بدون تقطيع «قناة مفتوحة FREE» تابع مجانا ماتش ريال مدريد NOW LIVE

موعد مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس سالامنكا الأربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس بث مباشر مباراة ريال مدريد real madrid bein SPORT رابط مباراة ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

11:40 م

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

11:28 م

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

11:48 م

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

01:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status