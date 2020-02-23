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التاريخ يرجح كفة الأهلي على حساب الزمالك في الدوري

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:56 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
ريهام عبد المحسن
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يتجدد اللقاء من جديد بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز حيث يرغب الأحمر في الثأر من فوز الفارس الأبيض بلقب السوبر المصري بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري

ومن المقرر أن تُقام قمة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء الإثنين المقبل الموافق 24-2-2020 ،في تمام السابعة مساءا بتوقيت مصر، على ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

تواجه الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ تأسيسه في عام 116 مناسبة ، حقق الأحمر الفوز في 43 لقاء ، وتغلب الزمالك في 26 جولة وحسم التعادل نتيجة 47 لقاء.

سجل لاعبو الأهلي 143 هدف خلال الـ116 ديربي بينما أحرز نجوم الزمالك 100 هدف خلال تاريخ مواجهات الأبيض والأحمر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

عقوبات الجبلاية تضرب قمة الأهلي والزمالك في الدوري

وفي سياق متصل يغيب عن قمة الأهلي ضد الزمالك كلا من " محمود عبد الرازق شيكابالا ، عبد الله جمعة وإمام عاشور " من الفارس الأبيض ومن الأحمر كلا من " محمود عبد المنعم كهربا ، جونيو أجايي ، وياسر إبراهيم " وذلك على ضوء سلسلة عقوبات لقاء القطبين في السوبر المصري بالإمارات حيث جاء قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي:-

-إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

-إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

-إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

-إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما
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