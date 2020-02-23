ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة
وأفادت شبكة سكاي سبورت العالمية أن ميسي
نجح في تسجيل 4 أهداف بمفرده في شباك إيبار بواقع ثلاثة أهداف في الشوط الأول وهدف
في الشوط الثاني من المباراة.
وأكدت الشبكة العالمية أن ميسي أصبح أول
لاعب في تاريخ كرة القدم يساهم في أكثر من 1000 هدف في مسيرته الكرية.
وكشفت الشبكة العالمية أن ميسي سجل 695
هدف وصنع 306 هدف آخرين ليكسر حاجز المساهمة في أكثر من 1000 هدف متفوقاً على جميع
اللاعبين.
وكان برشلونة حقق فوزًا ساحقاً على ضيفه
إيبار بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو وذلك ضمن منافسات الجولة
الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رجل
المباراة 4 أهداف (سوبر هاتريك).
وبهذه النتيجة، يحتل برشلونة صدارة جدول
ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 55 نقطة مؤقتًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد بينما
احتل إيبار المركز السادس عشر برصيد 24