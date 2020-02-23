تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

تأكد غياب إمام عاشور لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مباريات الفريق الابيض المتبقية من الموسم الحالي في بطولة الدوري الممتاز او في مسابقة كأس مصر.

محمود عبد الرازق شيكابالا

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك عن مواجهات الزمالك أمام الأهلي، وبيراميدز، وطلائع الجيش، وسموحة، والإنتاج الحربي، واسوان، وطنطا، والجونة.

عبدالله جمعة

بينما يغيب عبدالله جمعة ظهير فريق الزمالك عن ثلاثة مواجهات للابيض أمام الأهلي وبيراميدز والجيش.

يذكر ان لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري كانت قد قررت إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.