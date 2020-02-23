طبيب مصري يكشف عن عقار يعالج فيروس كورونا ومتوفر بالأسواق



وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن منتصف شهر فبراير الماضي عقدت الصين اجتماعا لعرض نتائج الحالة الصحية لأكثر من 100 مريض حصلوا على دواء علاج الملاريا القديم، مشيرًا إلى أن نتائج العلاج أظهرت أنه يعالج فيروس كورونا.



وأوضح أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، أن علاج الملاريا القديم أظهر تفوقا كبيرا في العلاج عن الدواء الجديد الخاص بالهندسة الوراثية، وهو دواء بسيط ومتوفر في كل مكان، ويستخدم لعلاج الروماتيد أيضا ومنخفض السعر، موضحا أنه تم الإعلان عن هذا الدواء كعلاج لفيروس يوم 18 فبراير الماضي، وتم نشره في نشرة علمية وسيتم تجربته على نطاق أوسع.



أعلن الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، أن هناك دواءً جديدًا لفيروس "كورونا" تم اكتشافه عن طريق الهندسة الوراثية وسيدخل في دور التجارب.