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بعد أزمته مع الطيار الموقوف.. إعلاميون أعلنوا دعمهم لمحمد رمضان

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:57 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أثار الفنان محمد رمضان، الجدل عبر السوشيال ميديا، بعد أزمة الأخير مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه مدي الحياة بسب صور قام بنشرها عبر حسابه الشخصي.

وترصد بوابة "الفجر الفني" إعلاميون أعلنوا دعمهم محمد رمضان

١- ريهام سعيد 
قالت في تعليق لها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "محمد رمضان، بيفكرني بنفسي من ٦ سنين لما عديت الخطوط المشروعة للنجاح كانوا بيألفولي تهم وما تهمتي النجاح وثقتي بنفسي يارب ينصرك يا محمد وماتقعش زي".

2- ياسمين الخطيب
أكدت من جانبها أن ‏الهجوم على محمد رمضان انتقامي ومبالغ فيه جدًا، مضيفة: "أهم لغوا حفلته.. ياكشي ينصلح حال المجتمع، وتُزهر الحدائق، وتُغرد الطيور!".

3- عصام شلتوت 
أوضح قائلًا: "السوشيال ميديا بقت مأفورة وهذا العنف غير مبرر وتطرف غير مفهوم، إلى أن رأيه ليس دفاعًا عن محمد رمضان، وإنما هناك جماعات ضغط من قبل بعض الفنانيين لإثارة مشاعر الشباب واستقطابهم، مضيفًا: "ممكن نقومه بس منقتلوش".


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