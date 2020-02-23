"معايا فيديو يودي الطيار السجن".. محمد رمضان يكشف للإبراشي مفاجأة من العيار الثقيل

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، "لو أنا مؤذى ونزلت الفيديو كل اللي دافع عن الطيار هيعتذر لى".



