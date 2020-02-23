Advertisements
"معايا فيديو يودي الطيار السجن".. محمد رمضان يكشف للإبراشي مفاجأة من العيار الثقيل
الأحد 23/فبراير/2020 - 02:28 ص
Advertisements
Advertisements
أكد الفنان محمد رمضان، أن بحوزته فيديو لو تم نشره فسيجن الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بتهمة جنائية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، "لو أنا مؤذى ونزلت الفيديو كل اللي دافع عن الطيار هيعتذر لى".
وأشار إلى أنه يحتفظ بالفيديو للمحكمة، مؤكدًا: "اللي هيؤمر بيه القضاء أنا هنفذه، لأني بثق في قضاء بلدنا".
Advertisements