كسف حساب مورينيو مع توتنهام بعد السقوط أمام تشيلسي

سقط فريق توتنهام في فخ الهزيمة أمام نادي تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة توتنهام وتشيلسي

افتتح أولفيه جيرو أهداف اللقاء لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ثم أضاف ماركوس ألونسو الهدف الثاني لمصلحة البلوز في الدقيقة 48، قبل أن يقلص أنطونيو روديجير النتيجة لمصلحة توتنهام في الدقيقة 89 بالخطأ في مرماه.

ويستعرض لكم"الفجر الرياضي"، كشف حساب البرتغالي جوزية مورينيو مع توتنهام حتى الأن في كل المسابقات.

الدوري الإنجليزي

قاد البرتغالي جوزية مورينيو، توتنهام في 15 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي، تمكن من تحقيق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر في 4 لقاءات.

سجل لاعبي توتنهام 27 هدف، ومنيت شباكهم في 18 هدف.

دوري أبطال أوروبا

وعلى صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا، ينتظر فريق توتنهام مباراة صعبة أمام نادي لايبزيج، يوم العاشر من مارس المقبل، في إياب البطولة القارية، بعد هزيمة السبيرز في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

وينتظر توتنهام مباراة سهلة أمام فريق نوريتش سيتي في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الرابع من مارس المقبل.