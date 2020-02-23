الأبراشي يعد بتفجير مفاجأة مدوية عن أحمد زكي

وعد الإعلامي وائل الأبراشي في نهاية حلقته ببرنامج التاسعة، الذي يعرض على القناة الأولي بالتليفزيون المصري، بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، عن الفنان أحمد زكي، في حلقة يوم الأحد.



وأضاف الأبراشي: "هنفجر مفاجأة عن أحمد زكي في حلقة غدًا الأحد"، دون أن يفصح عن أي تفاصيل عن المفاجأة".



واستضاف وائل الإبراشي، في أولى حلقات البرنامج الذي يعرض، على التليفزيون المصري، الفنان محمد رمضان، حيث أتاح له الفرصة للرد على الأزمات التي تعرض لها مؤخرًا.

