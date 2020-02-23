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محمد رمضان يفجر مفاجأة: محامي مطرب شهير وراء حملة الهجوم الشرسة ضدي

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:43 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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اتهم الفنان محمد رمضان، محامي مطرب شهير (لم يذكر اسمه) بأنه هو السبب في حملة الهجوم الشرسة الذي تعرض له خلال الفترة الحالية عبر السوشيال ميديا.

وقال رمضان في لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه مندهش من رد فعل الطيار بعدما تم إصدار عقوبة عليه بمنعه عن العمل مدى الحياة، موضحًا بأنه كان من الأجدر به بدلًا من تكثيف الاتهامات له عبر السوشيال ميديا،  بأن يقدم طعنًا على هذا الحكم .

وتابع رمضان أنه اندهش كذلك عندما علم بأن المحامي الخاص بهذا الطيار هو محامي مطرب مشهور، وهذه تعد علامة استفهام كبيرة بالنسبة له.



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